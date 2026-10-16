Никогаш не ги ставајте овие алишта во машина за сушење, ќе бидат целосно уништени

Сушалната за облека во текот на студените денови може да биде еден од најкорисните апарати во домаќинството, бидејќи овозможува облеката брзо да се исуши без оглед на временските услови. Сепак, тоа не значи дека треба да го ставите секое парче облека во неа.

Високата температура може да оштети одредени материјали, да уништи еластични влакна, да ја деформира облеката или да предизвика паѓање на декоративни детали. Затоа е важно да ја погледнете етикетата на облеката пред да ја ставите во машината за сушење алишта.

Облека за вежбање

Хеланките, спортските маици и другата облека за вежбање често содржат еластан и други еластични влакна. Високата температура може да ги оштети со текот на времето, поради што облеката ја губи својата еластичност и повеќе не одговара на телото како порано. Најдобро е овие парчиња да се сушат природно, подалеку од директна топлина и силна сончева светлина.

Облека со светки и монистра

Фустаните, маиците и другите парчиња украсени со светки, монистра или слични детали лесно може да се оштетат во машината за сушење алишта. Топлината и вртењето на барабанот може да предизвикаат одвојување на декорациите од ткаенината. Освен што е можно да го уништите вашето омилено парче облека, малите делови што паѓаат можат да завршат во уредот. Затоа, сушењето на воздух е побезбедно за овој вид облека.

Долна облека

Градниците, долната облека и другите предмети со еластични ленти исто така не се најдобри кандидати за машина за сушење алишта. Високата температура може да ја ослабне еластичноста. Особено е важно внимателно да се сушат градниците, бидејќи топлината може да влијае и на нивниот облик. Кога е можно, оставете ги да се сушат природно.

фото:Мagnific