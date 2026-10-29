Никогаш не би погодиле кој дел од женското тело е најпривлечен за мажите

Ако ги прашате мажите кој дел од женското тело го сметаат за најпривлечен, многумина веројатно би ги споменале нејзините гради или задник. Сепак, постои уште еден дел од телото кон кој се особено привлечени, а за него не се зборува често – вратот.

Иако можеби не е првото нешто што им паѓа на ум кога зборуваме за физичка привлечност, многу мажи признаваат дека го сметаат женскиот врат за исклучително привлечен, пишува британскиот „Metro“.

Еден детаљ особено ги привлекува

Еден корисник на Reddit објасни дека е привлечен од вратот затоа што го гледа како интимен дел од телото на кој често не му се посветува доволно внимание за време на сексот. Особено му се допаѓа кога неговата девојка ја крева косата и ѝ го открива вратот за да може да ја бакне.

Слично размислува и друг корисник, кој призна дека е особено привлечен кога жената ќе ја отстрани косата од вратот.

„Кога ќе ја спушти косата, ќе ја преврти на едната страна и ќе го открие вратот… е проклето привлечно“, напиша тој.

На интернет може да се најдат многу слични коментари. Мажите често го опишуваат вратот како потценет дел од женското тело, а некои истакнуваат дека им е особено привлечен поради неговата чувствителност на допири и бакнежи. Им се допаѓа и начинот на кој нивната партнерка реагира на нежни допири.

Секако, има и такви кои нудат многу поедноставно објаснување. Еден маж напишал дека му се допаѓа вратот „затоа што е веднаш над градите“.

Зошто вратот може да биде толку привлечен?

Бакнежите и допирите на вратот ги уживаат многу луѓе, без оглед на полот. Кетрин Кембел, терапевт специјализиран за сексуалност и партнерски односи, објаснува дека возбудата може да биде уште поинтензивна кога знаеме дека партнерката ужива во вакви допири.

Дел од привлечноста може да лежи и во фактот дека вратот не е делот од телото што обично прво се поврзува со сексуално возбудување. Затоа нежните допири на ова место можат да се чувствуваат особено интимно.

Терапевтот Хана Џексон-Мекамли верува дека денес сме толку опкружени со сексуализирана содржина што често забораваме колку привлечни можат да бидат едноставните и спонтани движења.

„Повеќето од нас не живеат холивудски живот во кој сè мора да биде совршено средено за да биде привлечно“, вели Хана.

„Начинот на кој некој, честопати несвесно, ја изразува својата сензуалност може да биде исклучително привлечен“, додава таа.

Отворањето на вратата може да биде знак на блискост и доверба

Атрактивноста на вратата е исто така поврзана со чувство на блискост и доверба. Бидејќи е чувствителен дел од телото, дозволувањето на вашиот партнер да ја допре е посебна форма на интимност за некои луѓе.

„Во животинското царство, поединците ги покажуваат своите вратови како знак на покорност. Ранливоста на овој дел од телото може да предизвика чувство на заштита, но исто така може несвесно да поттикне чувство на поседување“, објаснува Кетрин Кемпбел.

Сепак, терапевтот нагласува дека ваквите допири не се пријатни за секого.

„Да дозволите некој да ви го допре вратот е одличен чин на доверба, па затоа е разбирливо што некои луѓе воопшто не се чувствуваат удобно со тоа“, истакнува таа.

Нежните бакнежи не се исто што и притисокот врз вратот

Привлечноста на вратот понекогаш се поврзува со еротска асфиксија, т.е. практики што вклучуваат притискање на вратот или ограничување на дишењето за време на сексуален однос. Сепак, важно е да се разликуваат нежните допири и бакнежи од практиките што можат сериозно да го загрозат здравјето.

извор:попара.мк

фото:Freepik