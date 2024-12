„Нема шанси да е истата личност“: Донатела Версаче изгледа подобро од било кога (фото)

Модната икона и сопственичка на империјата Версаче, Донатела Версаче, со години е мета на критики за нејзиниот изглед.

На социјалните мрежи може да се прочитаат коментари дека претерала со естетски интервенции во „обид да ја долови младоста“, но судејќи по најновите слики – Донатела изгледа подобро од било кога.

Тешката, темна шминка за очи ја нема, но тоа не е единствената промена за која се зборува на социјалната мрежа X.

Судејќи според коментарите, Донатела „посетила европски хирург на кој ниту еден Американец не може да му парира“, сето тоа поради слика од себе како изгледала „пред и потоа“.

There’s a Dr in Europe who’s been doing the Lord’s work https://t.co/1yWEsx29p9 pic.twitter.com/BiphxxOQBP — Sisa (@TheTitanBaddie) December 3, 2024

Donatella Versace debuts new look at opening night of the Devil Wears Prada Musical. pic.twitter.com/DAJT48wHXg — Pop Crave (@PopCrave) December 3, 2024

Многумина забележуваат дека главната промена е начинот на кој таа се шминка и, дека „црната сенка конечно исчезна“, додека други коментираат дека „не е истата жена на овие слики“.

