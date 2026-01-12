Неда Украден ја откри својата неостварена желба: „Отсекогаш патев за тоа“

Иако зад себе има долга кариера, како и семејство полно со љубов и разбирање, Неда Украден не ја исполни својата желба.

Пејачката има ќерка Јелена, но искрено призна дека жали што не го проширила семејството и не родила уште едно дете.

Неда објасни дека се чувствувала така затоа што самата пораснала без браќа и сестри.

– За тоа најмногу жалам. Многу ми е жал за тоа затоа што јас, како единица, отсекогаш сум страдала затоа што немам сестра или брат. Тоа е непокајувачко жалење – рече пејачката.

Таа се присети и на еден тежок период од својот живот, кога морала да ја одгледа својата ќерка Јелена, која денес е многу успешна.

Неда секогаш нагласува колку ги обожава своите внуци, кои се тука за да ја пополнат празнината во нејзиното срце. Тaa ги доживува како свои деца.

– Мојата Јелена роди три прекрасни деца, ги обожавам толку многу, што се мои деца. Тие се прекрасни деца, пресреќна сум што се нормални, убави и здрави, ме почитуваат мене и нивните мајка и татко – рече Неда и откри што најмногу ужива кога е со нив:

– Тоа е мојот живот, среќна сум кога сум дома, да им готвам – заклучи пејачката во емисијата „Гранд специјал“.

Неда Украден се преселила во Сараево со своите родители како дете, каде што живеела до почетокот на војната во 1992 година.

Неда ги инвестирала парите што ги заработила во кариерата во недвижности во градот каде што живеела, а самата зборувала за тоа повеќе од еднаш.

