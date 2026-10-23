На 23. Октомври: „Оганот сè уште силно гори“ – концерт на „Меморија“ во СЦ Јане Сандански

Концертот е најавен под мотото „Од историја до Меморија – Оганот кој сè уште силно гори“, а организаторите најавуваат вечер исполнета со македонски рокенрол, емоции и препознатливиот звук на „Меморија“. Настапот е замислен како музичко патување низ времето, со песни кои и денес имаат свое место кај публиката.

Овој концерт има и посебно значење бидејќи „Меморија“ на сцената ќе ја донесе приказната за македонската рок-музика, не само преку сопствениот репертоар, туку и преку композиции и моменти кои го одбележале периодот во кој се создавал македонскиот рок. Најавено е концертот да има аудио-визуелен концепт, со сценска продукција и специјалните гости: Игор Џамбазов и Гуру Харе, Давид Темелков, Бени и Нон-Стоп, Бон Тон, Сара Илиевска, Александра Кировска, бендот „4“ со Фиц – екс Студени нозе како загревање.

Покрај хитовите на „Меморија“, на концертот ќе биде оддадено внимание и на музичарите и авторите кои го граделе рок-звукот во Македонија од шеесеттите и седумдесеттите години, па сè до периодот кога се појавува самата „Меморија“. Дел од вечерта ќе биде посветен и на Тоше Поп Симонов, чии песни ќе бидат повторно изведени пред публиката. Големиот концерт е дел од поширок проект поврзан со историјата на бендот и македонската рок-сцена.

Во меѓувреме во подготовка е и документарниот серијал во 12 епизоди, во кој свои сеќавања, разговори и настапи ќе имаат повеќе значајни имиња од македонската рок-музика.

„Од историја до Меморија“ – „Оганот кој сè уште силно гори“ – концерт кој ќе се одржи на 23 октомври во арената „Јане Сандански“ во Скопје.

Билетите се во продажба, со цени од 600 до 1.000 денари, онлајн на: www.karti.com.mk

Вечер за потсетување на едно музичко време, но и за нова средба со песните кои одамна станаа дел од македонската рок-историја.