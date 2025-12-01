Му беше десна рака на Саша Поповиќ, а сега има јасна порака до естрадата: „Мртва уста не зборува, тоа се невистини, срамота“

Весна Милановиќ беше една од најблиските соработнички на Саша Попвиќ, а сега во емотивен разговор проговори за починатиот директор на Гранд.

Како што истакна, работела една година без слободен ден, и се чувствувала како член на жирито во „Ѕвезде Гранда“.

Во таа прилика, јавно им се обрати на сите оние кои, како што вели, кажуваат невистини за Поповиќ, и јасно стави до знаење колку таа тема е лична и важна за неа.

– Мртвите усти не можат да зборуваат, но јас сум тука и секогаш ќе зборувам. Весна почна, а потоа додаде:

– Еве, ќе ја именувам, за почеток, Биг Мама. Беше апсолутна штета. Саша ја прими и покрај сите правила. Таа беше постара од „Ѕвездите на Гранд“. Тој ја поддржуваше за време на натпреварот – продолжи Милановиќ.

– Ако менаџерот ви понуди да пеете во кафуле, а тој сопственик каже: „Не ја сакам неа, сакам некој друг“ Која е вашата вина, Саша? Во исто време, таа беше во брак во кој беше незадоволна. Кога се разведе, престана да работи. Тоа беше нејзина лична одлука, не работеше 15 години и не може да го обвини Саша за својот личен неуспех – објасни Весна.

– Сакам да го именувам Захар, срам да му е за неговите години. Најгрдо зборува за својата сопруга, Гоца Лазаревиќ, која му ги роди децата. Лаже за Саша, беше гостин во мојата емисија „Из профила“, никогаш повеќе нема да го повикам, но планирам да направам клипови од тоа што го кажуваше за Поповиќ кога беше жив – рече Милановиќ.

– Со оглед на тоа што има 80 години, тоа ќе го припишам на заборавеност – заклучи Весна во емисијата „Не е лесно да се биде јас“.

фото:Instagram printscreen/ vecamilanovic