„Можам да те подојам“: Едита Арадиновиќ му одговори брутално на непознат маж

Пејачката Едита Арадиновиќ одговори на коментарите од своите следбеници, но на една негативна забелешка реши да возврати на прилично остар начин – понудувајќи му на мажот таа лично да го подои.

Едита Арадиновиќ повторно предизвика бура на социјалните мрежи и привлече големо внимание во јавноста. Нејзиниот најнов потег предизвика низа различни реакции и собра повеќе од осум илјади допаѓања.

Пејачката одлучи на своите следбеници да им ја покаже суровата, нефилтрирана реалност од секојдневието на една мајка, објавувајќи фотографија од бањата, на која позира со пумпи за измолзување поставени на градите.

Иако многумина го пофалија нејзиниот искрен пристап и нејзиното патување низ мајчинството, во морето од реакции се појави и еден провокативен и потсмешлив коментар.

Еден корисник на Инстаграм одлучи да ја „спушти на земја“ со една забелешка:

„Ниту си првата, ниту последната жена што се породила; сè е во ред – опушти се“, прокоментира еден маж.

Сепак, бидејќи е позната по својата директност и нема трпение за непобарани лекции, Едита не премина преку тоа. Во својот препознатлив остар стил, таа возврати кратко и јасно:

„Имам вишок млеко, па би можела да те подојам – можеби тоа ќе те смири.“

Foto: printscreen instagram/editaaradinovic