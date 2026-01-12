Марина Висковиќ јавно ја прашаа ова, а таа жестоко возврати: „Ако требаше да ве задоволам вас…“ 

Пејачката Марина Висковиќ (37) одговараше на прашања поставени од нејзините следбеници на Инстаграм, а едно не беше баш најпријатно.

Се однесуваше на мајчинството и бракот, и гласеше вака:

– Дали мислиш дека си „ задоцнила“ за брак, деца итн.?

Марина одговори вака:

– Ако мислам дека требаше да се породам на 13 години и сега да излегувам со деца, исто така мислам дека требаше да ги направам сите погрешни избори за сопрузи досега за да ве задоволам сите вас што ги поставувате овие глупави прашања и да исполнам некои очекувања од не знам кои сте, од оние што ги познавам… Дали имам рок или сум премногу задоцнила? Каде можам да го проверам тоа? – почна таа, јасно ставајќи до знаење дека прашањето не ѝ се допаѓа.

– Упатете ме. Секако дека мислам дека не требаше да правам ништо што не сакам, технички ако сакав ќе се омажев и ќе имав деца, тоа не е наука ако сакаме да бидеме технички и општествено коректни, но тоа никогаш не беше мојот пат и чувство – рече таа.

Да ве потсетиме, Висковиќ е во врска со бизнисмен кој живее и работи во Дубаи веќе некое време, и со кого поминува сè повеќе време.

Така, таа не работеше ниту за Нова Година, туку избра да биде со него.

foto: Printscreen Instagram/marina_viskovic_official