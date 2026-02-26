„Љубов моја“ – Ова е третиот зет на семејството Родиќ

Најстарата сестра Родиќ, Наташа Родиќ, по неуспешните врски и раскинувањето со богат човек од Црна Гора, повторно е заљубена.

Имено, Наташа Родиќ се најде во центарот на вниманието на медиумите кога нејзината сестра Богдана се омажи за Вељко Ражнатовиќ, а потоа и кога нејзината друга сестра Бојана се омажи за Мирко Шијан.

По нивниот брак, Наташа беше под лупа на јавноста, а луѓето чекаа да видат каков ќе биде нејзиниот избор кога станува збор за партнер.

Откако раскина со згодниот Црногорец, Наташа сега пронајде нова љубов, а вешто го крие идентитетот на својот партнер.

Сестра Родиќ објави фотографија на својата кратка приказна од патувањето што го направила со своето момче, но му го скрила лицето.

-Љубов моја – напиша Наташа Родиќ на приказната , криејќи го неговиот идентитет под стикерите.

Подоцна објави слика на која се држи за раце со мистериозно момче, а неодамна прослави три месеци љубов со него.

