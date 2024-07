Кога е нејасно како стојат работите, тогаш паѓаат и тешки гафови: Коментаторот на ЛОИ ги „помеша лончињата“ – сопругот на Серена Вилијамс од милионер до носач на чадор (фото)

Во текот на церемонијата на отворање на Олимписките игри во Париз, сопругот на познатата тенисерка Серена Вилијамс, милионерот Алексис Оханијан, еден коментатор го нарече „држач на чадор“.

Тениската ѕвезда и ко-основачот на Редит присуствуваа на церемонијата на отворањето во Франција и покрај тоа што Серена не се натпреваруваше на Олимпијадата, а во текот на нивното појавување на црвениот тепих во Париз врнеше дожд.

Оханијан, како вистински џентлмен, го држеше чадорот над главата на својата сакана, а овој гест го привлече вниманието на коментаторот кој го коментираше свеченото отворање.

„Серена изгледа апсолутно неверојатно. Таа има и свој држач на чадор зад себе. Тоа е нивото кон кое се стремиме, да имаме вистински држач на чадор зад себе“, рекол коментаторот на „Еуроспорт“, пренесува „Дејли мејл“.

Подоцна, семејството на Серена Вилијамс, вклучувајќи ја и нивната шесгодишна ќерка Алексис Олимпија Оханијан, се појавија во уште едно интервју со Кит Хувер од „Аксес Холивуд“.

Тенисерката потоа беше прашана за нејзиниот сопруг, кој претходно беше виден како ја фотографира на церемонијата, за да може да ги објави фотографиите на социјалните мрежи.

„Најголемиот инвеститор досега, најдобриот сопруг на „Инстаграм“досега, најдобриот сопруг досега“, одговори Серена.

