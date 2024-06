Ќерката на Мерил Стрип призна дека сака жени и ја покажа девојката (фото) 

Луиза Џејкобсон (33), ќерка на холивудската дива Мерил Стрип, ги изненади сите кога пред три дена на својот Инстаграм профил објави фотографија со својата девојка Ана Бландел, која е продуцент.

Луиза никогаш до сега не зборувала за својата сексуалност, па оваа вест изненади многумина.

Таа под фотографијата со својата девојка напиша:

„Благословена сум што влегов во нова радосна ера“. Покрај оваа фотографија, таа објави уште една на која пишува „Влегуваме во радосна нова ера на лезбејската мода“.

Meryl Streep’s daughter Louisa Jacobson Gummer comes out in new Instagram post:

“blessed to be entering the Joyful New era bb ❤️‍🔥🏳️‍🌈” pic.twitter.com/GBJ7RLe8Rn

— Pop Base (@PopBase) June 24, 2024