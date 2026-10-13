JAC наскоро пристигнува во Македонија со нова понуда на SUV и пикап модели

Нови можности за возачите, со модели што ги обединуваат функционалноста, современиот дизајн и разновидноста на погонските решенија.

Автомобилскиот бренд JAC наскоро ќе биде повторно достапен на македонскиот пазар, со понуда што опфаќа модели наменети за различни потреби и животни стилови. Палетата ќе ја сочинуваат четири модели: пикап возилата T8 Pro и T9, SUV моделот JS6 и неговата plug-in хибридна изведба JS6 PHEV.

Со оваа понуда, JAC ги опфаќа потребите на возачите кои бараат практично и робусно возило за секојдневните работни обврски, но и на оние кои го ставаат акцентот на комфорот, просторот и современите технологии.

T8 Pro и T9 – создадени за издржливост

Пикап моделите T8 Pro и T9 се наменети за корисници на кои им се потребни издржливост, практичност и разновидност во секојдневната употреба. Без разлика дали станува збор за деловни активности, транспорт или авантури надвор од градот, пикап сегментот нуди комбинација од функционалност и слобода на движење.

T8 Pro е ориентиран кон практичноста и секојдневната работна употреба, додека T9 носи дополнителен акцент на современиот изглед и комфорот, позиционирајќи се како избор за возачите кои очекуваат повеќе од едно работно возило.

JS6 и JS6 PHEV – современ пристап кон мобилноста

Во SUV сегментот, JAC ќе го понуди моделот JS6, кој ги следи современите тенденции во автомобилската индустрија со дизајн прилагоден на урбаното секојдневие и потребите на модерното семејство.

За оние кои бараат поефикасен пристап кон возењето, понудата ќе го вклучува и JS6 PHEV, plug-in хибридна верзија која комбинира електричен погон со мотор со внатрешно согорување. Овој тип погон овозможува поголема флексибилност при планирањето на секојдневните патувања, со можност за електрично возење во соодветни услови и дополнителна автономија за подолги релации.

JAC – понуда за различни потреби

Со четири модели од различни сегменти, JAC пристигнува со намера да понуди избор за поширок круг корисници – од професионалци и компании до семејства и возачи кои бараат практично, модерно и функционално возило.

Повеќе информации за моделите, нивните спецификации, опремата и цените ќе бидат објавени наскоро.

JAC наскоро во Македонија. Овластен увозник на бреднот е Abc Brother Dooel. Повеќе информации наскоро.