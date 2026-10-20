Гоца Тржан и Раша, кој е 14 години помлад од неа, споделија нежни моменти од плажа

Пејачката Гоца Тржан замина на одмор со својот сопруг, Раша Новаковиќ – кој е 14 години помлад од неа – а парот моментално ужива во Африка, од каде што споделија неколку моменти од своето патување.

На Инстаграм, Гоца објави фотографии од плажа на кои позира во едноделен костим за капење, додека Раша ја прегрнува, држејќи ја за колковите.

Двајцата не криеја колку уживаат во времето поминато заедно, а пејачката додаде краток коментар покрај фотографиите:

– Само нас двајца.

„Никогаш не се откажа од мене“

Гоца и Раша важат за еден од попознатите парови во јавноста. Пејачката неодамна зборуваше за нивната врска и откри колку ѝ значи поддршката од нејзиниот сопруг.

„Никогаш не се откажа од мене – ниту од Лена, ниту од нашата работа, ниту од што било друго. Како зелен домат што се вљубува во црвена роза – нема подобар начин да се опише колку бевме различни еден од друг. Всушност, ние сме исти, иако луѓето мислеа дека сме различни, сепак, еве нè, ​​сè уште сме заедно и силни по 15 години.“

Пејачката се осврна и на тајната за нивниот долготраен брак, признавајќи – со доза хумор – дека со ниту еден од нив не е баш лесно да се живее.

„Тешка сум за трпење – навистина е мачно со мене – а ни сопругот не е ништо подобар, тоа е она што се вели „мило за драго“. Само така можевме да останеме во брак толку многу години. Вистината е дека, како и секоја жена, всушност уживам кога некој ќе ми возврати“, изјави таа тогаш.

foto: printscreen/instgaram/gocatrzan