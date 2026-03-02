Големиот хит на Харис Џиновиќ е напишан за овој пејач: „Песната е снимена за мене“

Пејачот Халид Муслимовиќ се отвори и проговори за своите почетоци, откривајќи дека песната на Харис Џиновиќ „И тебе сам сит кафано“ е напишана за него.

Како што истакнува Халид, тој е еден од ретките искусни пејачи кои со задоволство ја делат сцената со млади таленти на концерти.

– Многу мои пријатели и колеги кои се постари од мене ги започнаа своите кариери со мене на сцената. На пример, Билјана Јевтиќ, Синан Сакиќ, Џеј Рамадановски, Гоца Божиновска… Многу пејачи ги започнаа своите кариери со мене на концерти и ми е мило што светот им е оставен на младите. Не ми пречи кога снимаат преработка на моја песна, тоа го продолжи животниот век на песната, давајќи ѝ живот. На помладите треба да им се даде шанса, денес не е лесно – рече Муслимовиќ.

Пејачот откри и непозната приказна за песната што на крајот му припадна на Харис Џиновиќ.

– Харис Џиновиќ започна со мене на фолк сцената бидејќи ја сними песната „И тебе сам сит кафено“, која требаше јас да ја снимам. Песната му беше оставена нему и тој ја измисли приказната, отиде на турнеја со 120 концерти во Југославија. Песната ја напиша Жељко, но ми дојде помеѓу два албума, па реков дека некој друг треба да ја сними – рече Халид и додаде дека е важно добрата песна да стигне во рацете на добар пејач.

