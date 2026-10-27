Еве како искусните готвачи прават пире од спанаќ: Кремасто е и без грутки

Ќе ви треба:

500 г свеж спанаќ

1 лажица путер

1 лажица брашно

150–200 мл млеко

1–2 чешниња лук

сол и бибер по вкус

Подготовка:

Исчистете го спанаќот и добро измијте го. Оставете го во врела вода две минути да омекне, потоа исцедете го и ситно исечкајте го. Растопете го путерот во тенџере на средна температура. Потоа додадете го ситно исечканиот лук и пржете го кратко додека не замириса, потоа додадете го брашното и мешајте околу половина час. Додадете го млекото, мешајќи постојано за да нема грутки, додека смесата не стане мазна. Потоа додадете го спанаќот во сосот и зачинете со сол и бибер. Добро гответе уште две минути на тивок оган, додека не се соедини. Добро изблендирајте го пирето со рачен блендер за да стане кремасто.

фото: Freepik

извор:попара.мк