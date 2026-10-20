Еднаш засекогаш – дали треба да се става масло во топла или ладна тава?

Правилното загревање на тавата е важно ако сакате вашето месо, риба и зеленчук да добијат убава, златна кора.

За повеќето прехранбени производи важи едноставно правило: прво загрејте ја тавата, потоа додадете го маслото, а потоа и храната.

Кога маслото е жешко, полесно се шири по површината и храната подобро се заруменува. Сепак, внимавајте маслото да не почне да чади, бидејќи тоа значи дека температурата е превисока.

Кога е подобро да се започне со ладна тава?

Постојат исклучоци. Можете да ставите сланина и масно месо, како што е патката, во ладна тава за постепено да се стопи маснотијата. Ладна тава е корисна и за нежно загревање масло со лук и зачини, бидејќи тоа го намалува ризикот од нивно изгорување.

Сува храна пред печење

Пред да го ставите месото во тавата, отстранете го вишокот влага со хартиена крпа. Истото важи и за печурките и тиквичките, кои испуштаат многу вода за време на готвењето. Ако храната е влажна, ќе биде потешко да се добие крцкава кора.

Најдобро е путерот да го додадете кон крајот на печењето за да не изгори на високи температури.

Не ја преполнувајте тавата.

Ако додадете премногу храна одеднаш, температурата на тавата може да падне, предизвикувајќи храната да испушти вода наместо убаво да порумени. Затоа гответе ги во помали количини, оставајќи доволно простор меѓу парчињата.

За најдобри резултати, загрејте го тавчето пред да додадете масло, освен ако не сакате маснотијата постепено да се топи или зачините полека да ја ослободуваат својата арома.

извор:попара.мк

фото:Magnific