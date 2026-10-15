Едита Арадиновиќ организираше прослава за ќерката Зои: Пораката што ја објави ги трогна сите

Прославата што ја организираше Едита Арадиновиќ беше во чест на нејзината ќеркичка Зои.

По тој повод, пејачката објави и фотографија на која е облечена во бело и ја држи својата наследничка во прегратка, а описот трогна многумина.

– Мама и тато те сакаат најмногу на светот, па и повеќе од тоа – напиша Едита.

Пристигна и подарок од нејзината пријателка Тамара Милутиновиќ, која заедно со својата ќерка Емили ѝ упати емотивна честитка на малата Зои.

„Другарке, Господ нека те чува во својата прегратка, а твоите патишта секогаш нека бидат послани со ѕвездена прашина. Емили со мама“, стоеше во пораката што Едита ја објави на социјалните мрежи.

Да потсетиме, Едита неодамна, гостувајќи во еден поткаст, зборуваше и за односот со својот поранешен партнер, со кого по раскинувањето успеала да изгради добар однос за да бидат добри родители на својата ќерка.



– Со оглед на тоа што имав нестабилно детство и многу тежок однос со родителите, како и тие меѓусебно, речиси бев сигурна дека ќе направам погрешен избор, дека моето дете ќе страда. Постојано бегав од таа можност и не сакав тоа да му се случи на моето дете – започна Едита, објаснувајќи дека сепак донела добра одлука.

– Сега, од оваа перспектива, можам да кажам дека не му приредив никаква траума на моето дете и многу сум среќна поради тоа – рече таа, истакнувајќи дека работи на односот со поранешниот партнер.

– Работиме на тоа да изградиме таков однос иако повеќе не сме заедно, а имаме дете. Сакам тоа дете утре да знае дека е сакано и од мајката и од таткото, како и дека и двајцата се добро. Таткото треба да ја негува мајката, бидејќи мајката потоа треба да биде добра за себе, за детето и за сè останато – откри пејачката.

Таа истакна дека нејзиниот однос со Ненад се темели на искреност.

– Ништо не е нејасно, ништо не е недоречено, нема калкулации, што ми е многу важно. Нема манипулации, а тоа е важна основа, пред сè за детето, секако и за нас, но најмногу за детето. Така што, имаме одличен однос – раскажа пејачката во поткастот „Сигурно место“.