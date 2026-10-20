Дрвото и пелетите ви губат топлина ако се складираат неправилно: Ова се грешките што ќе ве чинат скапо цела зима

Многу домаќинства веќе ги обезбедиле залихите на огрев за зимата, но начинот на кој се чуваат огревното дрво и пелетите одредува колку топлина тие всушност ќе дадат. Влажното гориво дава помалку топлина, побрзо гори, создава повеќе чад и остава повеќе саѓи во печката и оџакот.

Според упатството од белгискиот производител на печки „Stuv“, свежо исеченото дрво има содржина на влага од 40 до 50 проценти; за правилно да гори во печка или камин, ова ниво мора да се намали под 20 проценти.

Американската агенција за заштита на животната средина (EPA) го наведува истото во својата програма „Burn Wise“, препорачувајќи огревното дрво да се суши најмалку шест месеци и пред употреба да се провери содржината на влага со помош на мерач за влага. Ваквите уреди се евтини и можат да се купат во продавниците за техничка стока и алати.

Огревното дрво треба да се чува на отворено, подигнато од земјата и покриено само одозгора – покривањето од страните ја задржува влагата. Идеално е дрвата да се држат подигнати од земјата со помош на палети или дрвени греди.

Затворените подруми или непроветрените гаражи не се соодветни за сушење свежи дрва. Ваквите простори се прифатливи само за краткотрајно чување на дрва што се веќе суви. Внесувањето на неколку цепаници внатре, во близина на печката, е во ред, но тоа треба да се смета за завршен чекор, а не за начин на складирање.

„Azwood“, производител на пелети од Нов Зеланд, советува пелетите да се чуваат во сува и топла средина, заштитени од влага и кондензација; сува гаража или шупа може да биде соодветно место за вреќите. Ако вреќите се остават надвор подолго време, влагата на крајот ќе навлезе низ амбалажата и ќе го уништи горивото.

Пелетите се хигроскопни, што значи дека апсорбираат вода кога се наоѓаат во близина на влажни ѕидови. Како резултат на тоа, тие набабруваат и стануваат неупотребливи; дополнително, влажните пелети можат да го затнат системот за дозирање на печката. Релативната влажност во просторијата за складирање не треба да надминува 80 проценти во ниту еден период од годината.

Не ги редете вреќите директно на подот. Пелетите поставени на земја полесно ја впиваат влагата од подлогата или водата што може да се собере околу вреќите по дожд. Наједноставното решение е да се постави дрвена палета под вреќите.

фото:Freepik

извор:попара.мк