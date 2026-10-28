Денес готвиме: Рецепт за најдобриот путер од кикирики кој вреди да се запише

Ќе ви бидат потребни:

500 г сирови кикиритки или веќе печени кикиритки (несолени)

Прстофат морска или обична сол

1 лажичка мед, јаворов сируп или малку шеќер

1 до 2 лажички неутрално растително масло

Подготовка:

Испечете ги сировите кикиритки во претходно загреана рерна пет до десет минути – но внимавајте да не изгорат. Потоа, ставете ги во блендер и изблендирајте ги. Во мазната смеса додајте прстофат сол и една лажичка мед, па добро измешајте (изблендирајте). Чувајте во стаклена тегла.

извор:попара.мк

фото:Freepik