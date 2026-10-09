Денес готвиме: Џем од сливи без шеќер – се прави во рерна и без многу мака

Порано, домашниот џем од сливи се подготвувал во огромни казани, но денес, за да направите само неколку тегли, не ви е потребен толку многу простор ниту пак тоа претставува огромен потфат.

Овој метод на подготовка е едноставен бидејќи сливите се печат во рерна и не е потребно додавање шеќер.

Најважно е да изберете меко и зрело овошје, бидејќи содржината на вода во сливите може да влијае на времето на печење.

Состојки:

– 1,5–2 кг сливи

Подготовка:

Измијте ги сливите, извадете ги семките и подгответе ги за печење.

Ако купите сливи што не се доволно зрели, не ги ставајте веднаш во фрижидер. Распоредете ги на плех за печење и оставете ги надвор преку ноќ. До следниот ден, тие би требало да бидат многу посоодветни за правење џем.

Загрејте ја рерната на 230°C.

Можете да го обложите садот за печење со хартија за печење за подоцна полесно да го исчистите. Наредете ги сливите во тава (со дијаметар од приближно 30 см) и ставете ја во рерната откако таа целосно ќе се загрее.

По 20 минути, извадете ја тавата, изгмечете ги сливите со лажица и добро измешајте. Во овој момент проверете ја температурата за да се осигурате дека не е превисока, бидејќи горниот дел од сливите може да изгори. По уште 20 минути, повторно темелно измешајте ги, бидејќи дотогаш веќе ќе бидат добро испечени.

Времето на печење зависи од содржината на вода во сливите. Ако ставите голема количина овошје одеднаш или користите сорта со висока содржина на вода, на џемот може да му треба повеќе време за да се згусне.

Во просек, сливите треба да се печат околу еден час.

Најлесниот начин да проверите дали џемот е готов е да поминете со лажица по дното на тавата; ако зад лажицата останува трага, џемот е готов. Неговата густина и боја исто така ќе покажат дали е доволно испечен.

извор:попара.мк

фото:Magnific