Бремената Едита Арадиновиќ ги „стопи“ следбениците со снимка од ултразвук

Пејачката Едита Арадиновиќ потврди дека е бремена петти месец и дека со голема радост го очекува породувањето, а како што истакна, очекува девојче.

Сега, во објава на својот Инстаграм профил, таа објави емотивна слика од ултразвукот, заедно со пораката:

– Мојата бубачка се смее – рече пејачката, што ги воодушеви нејзините следбеници.

Во српските медиуми се појавија информации дека Арадиновиќ ја прекинала врската со таткото на нејзиното дете, Ненад Стевиќ.

Наводно, одлуката за раскинување не ја донеле импулсивно, туку по долг период на дискусија и размислување, за време на кој двајцата сфатиле дека нивните животни патишта се разделуваат. Како што дополнително истакнува, сè поминало без драма, а заедничката желба е да се почитуваат едни со други, особено имајќи ја предвид одговорноста што ја носат како идни родители.

– Изненадена сум што е девојче и не можам ни да ја замислам таа врска со женско дете, но сè што е во моја моќ ќе направам сè што е во моја моќ за да биде сè како што треба. Иако постојано велев „мамино синче“, мислејќи дека е момче, мајка ми знаеше дека е девојче, што ми го кажуваше цело време – изјави Едита за „Вишкаст“.

фото:Instagram printscreen/ editaradinovic