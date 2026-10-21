Радио Милева Публиката без зборови

Атина Ферари со провокативен танц под шаторот: „Ова ни во Холивуд нема да го видите!“

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Атина Ферари со провокативен танц под шаторот: „Ова ни во Холивуд нема да го видите!“

Пејачката Атина Ферари на својот Инстаграм објави провокативно видео од настап под шатор, во кое таа го „тресе“ задникот.

Атина Ферари напорно работи и ретко поминува вечер без таа да настапува. Позната е по пеењето под шатори – неодамна предизвика вистинска бура и стана главна тема на Шабачкиот панаѓур. Сега таа сподели нова снимка од еден од нејзините настапи под шатор, на која танцува облечена во впечатливо боди со леопардски дезен.

Пејачката ѝ сврте грб на публиката, почна да го тресе задникот и постепено го забрзуваше темпото. Публиката остана без зборови пред нејзиниот огнен танц, а никој не можеше да поверува како го изведува. Еден од членовите на бендот дури даде и краток коментар за нејзиниот танц:

„Ова ни во Холивуд нема да го видите!“ – рече тој.

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