Зорица Брунцлик итно оперирана

Српската пејачка Зорица Брунцлик веќе некое време не се појавува во јавност.

Освен што го пропушти концертот посветен на нејзиниот покоен кум Шабан Шаулиќ, таа не се појави на неколку снимања од музичкиот натпревар „Пинк ѕвезди“, каде што наместо неа настапија нејзиниот сопруг Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш, Рада Манојловиќ и Радиша Трајковиќ Ѓани.

Се шпекулираше дека е во лоша здравствена состојба, а нејзините колеги молчеа за нејзината состојба.

Како што дознава Скандал.рс , Зорица била оперирана пред десет дена во Белград, во Клиничкиот центар на Србија, по што била отпуштена на домашно лекување и закрепнување.

– Она што го слушнавте е вистина, Зорица била итно оперирана. Не сакам да навлегувам во деталите за дијагнозата и каква операција имала бидејќи семејството не го сака тоа, но можам да ви кажам дека Зорица сега е добро и се опоравува дома. Пред еден месец, Зорица почувствувала одредена непријатност и веднаш се јавила кај докторот. По прегледот и дијагнозата, таа мораше да се подложи на итна операција – вели изворот.



– Зорица е добра жена и е многу храбра, и поради тоа, верувајте ми, сето ова помина добро. Сега Кемиш и децата се околу неа во куќата и не ѝ дозволуваат ништо да пропушти, ја галат и се грижат за неа, како што прават едни со други и кога сè е во најдобар ред, завршува изборот за споменатиот медиум.

фото:Instagram printscreen/zoricabrunclik_official