Жика Јакшиќ проговори за филмот посветен на Саша Поповиќ: „Многу научив од него“

Жика Јакшиќ се појави на снимањето на новата епизода од емисијата „Никогаш не е доцна“.

Тој беше видливо расположен и кратко поразговара со новинарите.

Кога го прашаа дали можеби се слушнал со министерот Ивица Дачиќ, тој се согласи:

– Не сум се слушнал, знам колку и вие. Се јавив кај некои заеднички пријатели, тој моментално е на терапија и не треба да се вознемирува.

Бидејќи неодамна го прослави својот роденден и роденденот на неговата фондација, ги сподели своите впечатоци.

– Беше прекрасно, подобро од минатата година. Беше весело, организирано, многу ми е мило што доби таква форма и што во иднина ќе го славиме роденденот на фондацијата, а не мојот роденден.

Кога го прашаа дали учествувал во снимањето на филмот за Саша Поповиќ, Жика го потврди тоа.

– Да, да!

Сузана Јовановиќ во своите интервјуа изјави дека Лепа Брена не ја контактирала со месеци, а Јакшиќ сега го коментираше тоа.

– Не знам, не би коментирал за тоа бидејќи не сум запознаен со тоа – призна Жика пред насобраните медиуми.

– Го доживеав емотивно, знаете како, поминав 20 години со Саша. Последните 10 години не толку интензивно, првите 10 години навистина се дружевме. Тој беше вистински магионичар, на некој начин ми беше ментор, телевизиски ментор, бидејќи ме донесе на телевизиските екрани и научив многу од него во оваа работа. Ова се некои емоции што е тешко да се опишат, неизбежноста на животот води кон такви работи, едноставно мора да се прифати како неизбежност и секогаш го велам тоа: „Нема да се видиме некое време“, за пријатели кои си заминале прерано и навистина нема да се видиме некое време, а потоа повторно ќе се дружиме.

Жика за првпат откри дека живеел со Саша и Сузана во нивната вила одреден период.

– Саша беше многу интересен, дури и спиев кај него некое време. Првата година кога живеев во Швајцарија, дојдов таму и потоа речиси цел ден го поминавме таму. Беше весел човек, беше весел, не беше мудар, секогаш насмеан, убави теми, сè му беше како игра, сподели Жика.

