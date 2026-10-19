„Жените станаа мажи, а мажите се несреќни“: Снежана Савиќ со изјава што ќе предизвика полемики – „Не можеме сè сами!“

Познатата српска актерка и пејачка Снежана Савиќ повторно го привлече вниманието на јавноста со своите ставови за љубовта, партнерските односи и промените што ги донесе современиот начин на живот.

Гостувајќи во емисијата „Магазин Ин“, Савиќ без задршка зборуваше за еманципацијата на жените и за тоа како, според неа, променетите општествени улоги влијаат врз односите меѓу двата пола.

„Жените, поради сплетот на околности и еманципацијата, сега всушност станаа повеќе мажи, а мажите се неверојатно поженствени. Тие се повлекуваат во некој свој свет и се несреќни бидејќи жените до таа мера зајакнаа и станаа погруби“, изјави актерката.

Савиќ смета дека жените, во настојувањето да ја докажат својата независност и сила, понекогаш забораваат на нежноста и посветеноста кон партнерот.

„Мислам дека би било добро барем да успееме да ја покажеме таа одредена кревкост, таа нежност и посветеност кон човекот што го сакаме, наместо постојано да се удираме во гради и да докажуваме дека сме подеднакво силни и дека можеме сè. Не можеме“, порача таа.

Нејзините зборови отвораат прашање за рамнотежата меѓу независноста и блискоста во современите партнерски односи. Според актерката, силата и самостојноста не треба да ја исклучуваат потребата од љубов, внимание и меѓусебна поддршка.

Зад себе има еден брак, но и долга љубовна приказна

И самата Снежана Савиќ има богато животно искуство кога станува збор за љубовта.

Актерката беше во брак со познатиот режисер Драгослав Лазиќ, со кого ја доби ќерката Анита. По разводот, својот приватен живот главно го држеше подалеку од очите на јавноста, иако во една прилика откри дека речиси една деценија била во врска со маж со кого делела убави моменти.

Нејзиниот поранешен сопруг подоцна повторно се ожени со актерката Драгана Туркаљ, со која на 76-годишна возраст доби близнаци.

Лазиќ почина во октомври 2024 година, на 87-годишна возраст, а Савиќ до крајот на неговиот живот остана во добри односи со него и со неговото ново семејство.

Иако нејзините ставови за современите врски не мора да бидат прифатливи за сите, Снежана Савиќ уште еднаш покажа дека нема намера да ги премолчува своите размислувања за љубовта и односите меѓу мажите и жените.

Фото: Printscreen/Instagram/sanjamarinkovic/You tube printscreen K1