Вознемирувачки сведоштва од жртвите на Хулио Иглесијас: „Ме користеше речиси секоја вечер. Се чувствував како предмет, како роб“

Хулио Иглесијас се најде во центарот на сериозен скандал откако се појавија сериозни обвинувања за сексуална злоупотреба и експлоатација на жени.

Покрај обвинувањата за сексуална злоупотреба, се појавија и дополнителни, вознемирувачки сведоштва за наводната практика на тестирање на жените кои работеле за пејачот. Како што објави Гардијан, Иглесијас наводно барал одредени работнички да бидат тестирани за сексуално преносливи болести.

Две поранешни вработени, Ребека и Каролина, тврдат дека девојките кои работеле во неговата средина морале да бидат тестирани за ХИВ, кламидија и други инфекции.

– Им наредил на девојките да одат кај гинекологот на општ преглед. Имало 10 или 12 девојки. Тие направиле сè за нас таму. Гинекологот прегледал сè – рекла Ребека.

Друга жртва, која се претставувала под псевдонимот Каролина, рекла дека морале да бидат тестирани за болести.

– Бев тестирана за сексуално преносливи болести. Направија ултразвук и крвни тестови за да видат дали имаме некакви болести. Не ми изгледаше нормално – рече таа.

Порталот elDiario.es изјави дека имал пристап до медицинска документација која, според нивните тврдења, покажува дека пет жени вработени во вилата на Иглесијас во Доминиканската Република биле на гинеколошки прегледи во 2021 година.

Ребека во своето сведочење изјави дека Иглесијас, тогаш 77-годишен, често ја поканувал во својата соба на крајот од работниот ден.

– Анално и вагинално пенетрираше во мене со прстите – тврди Ребека, нагласувајќи дека сè се случувало без нејзина согласност:

– Ме користеше речиси секоја вечер. Се чувствував како предмет, како роб.

Лаура изјави за „elDiario.es“ дека пејачот ја бакнувал во уста и ги допирал нејзините гради против нејзина волја.

– Бевме на плажа и тој дојде до мене и ги допре моите брадавици – рече таа, додавајќи дека сличен инцидент се случил покрај базенот во неговата вила во Пунта Кана.

Додека во медиумите секојдневно се појавуваат нови, шокантни сведоштва, повторно се појави снимка од 2005 година, која, според многумина, фрла дополнителна светлина врз неговиот став кон жените.

Станува збор за телевизиско гостување во Аргентина, во емисијата на познатата водителка Сузана Хименез. Во видеото, Иглесијас се гледа како ја прегрнува водителката, држејќи ја за глава со двете раце, додека таа се обидува да се извлече од неговата прегратка. И покрај нејзиниот очигледен отпор, пејачот силно ја бакнува во уста, а потоа инсистира да седне до него на каучот, каде што тој повторно се обидува да ја бакне, игнорирајќи го нејзиниот протест. Сузана се обиде да ја ублажи непријатната ситуација со шега и професионална насмевка.

Видеото, кое е старо повеќе од две децении, денес е широко споделувано на социјалните мрежи, а многумина го гледаат како потврда на тврдењето дека грубото и агресивно однесување на Иглесијас кон жените не е изолиран инцидент.

Во центарот на актуелниот случај се сведоштвата на две млади латиноамерикански жени кои некогаш работеле за Иглесијас и кои поднеле тужба против него за сексуална злоупотреба, трговија со луѓе и услови за работа за кои велат дека личат на ропство и принудна работа.

Според извештајот на Ројтерс, „Women’s Link Worldwide“ поднела тужба во Врховниот суд на Шпанија на 5 јануари. Извршниот директор на оваа организација објави на прес-конференцијата дека две жени, кои се појавуваат во јавноста под псевдонимите Ребека и Лаура, наскоро ќе сведочат како заштитени сведоци.

Иглесијас ги коментираше обвинувањата како невистинити.

фото:Instagram printscreen/julioiglesias