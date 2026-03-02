Вдовицата на Маринко Роквиќ не им се дава на годините: Славица одржува фит форма во теретана

Вдовицата на пејачот Маринко Роквиќ, Славица Роквиќ, покажа како вежба на 61-годишна возраст и ги воодушеви своите следбеници на Инстаграм.

Имено, по смртта на Маринко, Славица се посвети на себе, на своите синови и внуци, а е и многу активна на социјалните мрежи, каде што често покажува како изгледа нејзиното секојдневие.

Сега објави видео од тренинг и ги изненади следбениците, па многумина ја пофалија нејзината форма.

„Изгледа лесно, но не е. Треба да биде така“, напиша Славица во описот на видеото.

Патем, Славица еднаш истакна дека совршен живот не постои, иако често се чини дека сè е идилично за познатите личности и нивните семејства.

„Совршен живот не постои. Нема совршени луѓе. Совршените љубови се мит. Совршените времиња се чиста измислица на современиот човек. Идеализацијата на совршенството раѓа перфекционизам и незадоволство бидејќи убавината на животот е во пукнатините, неправилностите, едноставноста, а не во симетријата. Кој ја сака својата несовршеност, пронашол вистинско совршенство. Ајде да се радуваме заедно!“, рече еднаш Роквиќ.

фото:Instagram printscreen/ rokvic.slavica