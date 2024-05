Три реченици кои ги изговараат најсреќните парови на светот

Квалитетната врска или брак не е подарок што паѓа од небо. Експертите се согласуваат дека на врската треба да се работи. Поединците кои се спремни да вложат време и труд во односот со партнерот се повеќекратно наградени.

Искрената комуникација е најдобриот совет за градење квалитетна врска. Затоа паровите кои ги користат овие реченици се сметаат за исклучително среќни и успешни.

Како можам да ти помогнам?

Замислете го ова сценарио: се вративте од работа по долга смена, уморни сте, гладни и под стрес. Треба да се опуштите и сакате да ги споделите вашите проблеми со партнерот. Но, во моментот кога ќе почнете да се жалите на ужасен шеф, груб колега или неразумни клиенти, вашата поубава половина почнува да ви дава несакани совети.

„Зошто се уште работиш на таа работа? Треба да ја напуштиш работата!, ти реков дека не е добра идеја“ и такви работи…

Не претпоставувајте дека знаете што да правите во секое време – прашајте го вашиот партнер како можете да помогнете. Во повеќето случаи, одговорот ќе биде – ништо, доволно ми е што ме слушаше без судење.

Реченицата „Како да ти помогнам“ има прекрасно влијание на врската или бракот и дефинитивно ќе ја зајакне. Но, имајте на ум дека тоа мора да се каже со искреност и љубов, а не со допир на дрскост.

Што мислиш со тоа?

Ако сте во врска или брак со некого долго време, се чувствувате како да можете да му ги читате мислите. Но, тоа не е вистина. Во секојдневниот живот често ги проектираме сопствените вредности и несигурности, што може да доведе до големи недоразбирања.

Во својата книга „Taking the War Out of Words“, авторката Шерон Странд Елисон објаснува како да се формулираат прашања без да звучи навредливо, откривајќи како другата личност навистина се чувствува и размислува.

Ако не сте сигурни за значењето на одредени зборови, прашајте: Што мислиш со тоа? Земете здив и поставете го прашањето со мирен тон. Користењето сомнителни или агресивни тонови ќе има спротивен ефект од посакуваниот. Најважно е да отворите канали за комуникација и да го споделите со партнерот она што ве мачи.

Ти благодарам

Не дозволувајте метежот и вревата од секојдневниот живот да ви пречат на вашата среќа. Не заборавајте да му се заблагодарите на вашиот партнер. Тоа е толку мал, а сепак толку важен гест што ќе направи другата страна да се чувствува ценето и сакано.

извор:попара.мк

фото:freepik