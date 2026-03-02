Тијана Aјфон се омажи: „Официјално негова сопруга“

Старлетата Тијана Ајфон завчера го кажа своето судбоносно „да“.

Тијана се омажи за својот долгогодишен партнер, чиј идентитет сè уште го крие од јавноста. Таа одлучи да ја прослави својата љубов на интимна церемонија, далеку од очите на јавноста, во присуство на кумовите, членови на најблиското семејство и неколку блиски пријатели.

Невестата блескаше во елегантен краток фустан, со дискретна шминка и внимателно одбрани детали.

„Од сите патеки што можев да ги изберам, најубавата беше онаа што ме одведе до тебе. Овој ден беше почетокот на нашето засекогаш. 15 март! Сега официјално – негова сопруга“, рече Тијана.

Откако ја официјализираше свадбата со потпис, Тијана приреди свечен ручек за нејзините најблиски пријатели. Таа моментално живее помеѓу Белград и Виена поради љубовта.

Инаку, Тијана Ајфон неодамна се пофали со скап подарок што го добила од својот партнер – луксузен автомобил вреден дури 140.000 евра.

