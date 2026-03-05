„Ставам ботокс само на челото“ Снежана Ѓуришиќ за естетските интервенции

Снежана Ѓуришиќ еднаш беше гостинка во емисијата „Магазин Ин“, каде што зборуваше за естетската хирургија.

Водителката Сања Маринковиќ нагласи дека верува дека стареењето е лоша навика, поради што популарната пејачка и членка на жирито на музичкото натпреварување „Ѕвезде Градна“ се побуни:

– Не сум поддржувач на тоа! Нормално е да се старее… На пример, кога се гледам себеси, си велам: „Колку убаво старееш“. Замислете да живеете 200 години… Не е можно! Важно е како се чувствувате и какви сте одвнатре, така излегува тоа на виделина – објасни Снежана Ѓуришиќ.

View this post on Instagram A post shared by Srb VIP (@srbija.v.i.p)

Пејачката еднаш истакна дека се подложува на одредени третмани.

– Ако забележам дека годините на моето лице ме мачат, ќе побарам крем против стареење. Ставам ботокс само на челото, и тоа еднаш годишно. Многу се намрштувам кога зборувам и правам гримаси, па ми се појавуваат овие брчки, кои се доста грди, и за да спречам нивно ширење, решив да ја преживеам иглата со ботокс – истакна Снежана тогаш.

– Сакам да правам гримаса, не сакам да изгледам како восочна фигура, мислам дека е глупаво – рекла таа еднаш, додавајќи:

– Многумина го направиле тоа, и ако тоа им се допаѓа, немам ништо против тоа.

Foto: print screen/Instagram/snezana.djurisic