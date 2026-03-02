Сите гледаат во наследничката на Харис: Џина наполни 22 години, а веќе има направено неколку естетски операции

Ќерката на пејачот Харис Џиновиќ и модната дизајнерка Мелина Џиновиќ, Џина Џиновиќ, со години привлекува големо внимание од јавноста, особено на социјалните мрежи каде што редовно споделува похрабри изданија.

Вчера беше е посебен ден за наследничката на Харис, бидејќи го слави својот 22-ри роденден, а во таа пригода им покажа на своите следбеници како изгледала нејзината прослава.

Џина е позната по тоа што се грижи за својот изглед и модни комбинации, а овој пат не пропушти впечатлив стајлинг. На социјалните мрежи објави фотографии од ресторан во странство каде што одлучи да го прослави својот роденден во друштво на блиски луѓе.

За оваа пригода, таа избра атрактивен мини фустан со длабоко деколте, кој ја истакна нејзината фигура, а нејзиниот изглед привлече големо внимание од нејзините следбеници.

Фотографиите од прославата набрзо ги преплавија социјалните мрежи, а комплиментите за нејзиниот изглед едноставно не престануваа да пристигнуваат.

Односот меѓу Харис и неговата ќерка често се дискутира јавно, а самиот пејач во неколку наврати нагласи дека понекогаш има несогласувања меѓу нив, што, како што вели, е нормално за односот меѓу родител и дете.

