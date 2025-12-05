Пејачите на „Гранд“ за влакно избегнале сообраќајка, па пратија апел

Поранешниот учесник на „Ѕвезда Гранда“, Иван Симиќ, и неговата колешка Невена Станисављевиќ доживеале сообраќајна несреќа.

Двајцата биле во автомобил што го управувал Симиќ.

Во еден момент, автомобилот се излизгал, но за среќа Невена и Иван успеале да спасат жива глава, а возачот да го врати автомобилот повторноп во вистинска наслока.

Условите на патот со направиле своето, затоа младите пејачи апелираа до сите учесници во сообраќајот да бидат повнимателни, зашто за лошо треба многу малку.

фото:Instagram printscreen/ivansimic