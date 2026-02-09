Радио Милева нова мисица

Оваа убавица е новата Мис на Србија: Симона Манојовиќ ќе ја претставува Србија на Miss World 2026

Финалната вечер на националниот избор за Miss World Serbia 2026 се одржа синоќа, 8 февруари, во салата на МТС. 

Србија доби нова мисица која ќе ја претставува земјата во мај на светскиот избор – Miss World 2026.

 

 

Победата ја однесе Симона Манојовиќ, која ги шармираше сите со својата убавина и харизма. Минатогодишната мисица Александра Рутовиќ ѝ ја предаде дијадемата.

Инаку, Симона Манојловиќ има 21 година и живее во Нови Сад, а по потекло е од Равно Село во близина на Врбас.

Се школувала како поморски техничар, а моментално е фокусирана на манекенството. Нејзините хобија се патувања, театарот и школа за глума, пишува Телеграф.

