„Ова не е за следниот круг“ – Саша Поповиќ за малку ќе и ја уништел кариерата на Пријовиќ

Во една сезона во која се натпреваруваше Александра Пријовиќ, Миша Мијатовиќ беше член на жирито заедно со Стево Симеуновиќ и Драган Стојковиќ Босанац. Потоа, вели тој, при одлучувањето за пласман во следната рунда, Саша Поповиќ побарал Пријовиќ да биде исфрлена од натпреварувањето.

„Во тоа прво жири бевме Босанац, Стева и јас. Стева Симеуновиќ е композитор и врвен човек и музичар. Босанац е исто така еден од најдобрите, според мене, продуценти и хармоникаши, а да не зборуваме за аранжери и композитори. Покојниот Саша Поповиќ нè избра тројцата да бидеме во жирито. Ние одлучувавме за сè тогаш. Партитурите беа дадени, како на Евровизија. Никој не можеше да поверува дека таа ќе стане толку брзо ѕвезда. Се случува еднаш на сто години. Не им се случило на Брена, ниту на Чолиќ, ниту на многу други големи ѕвезди да експлодираат толку одеднаш. Таа е одлична пејачка, нема сомнение за тоа. Само велам дека се случило на начин што се случува многу ретко, можеби никогаш. Веднаш слушнав дека била талентирана, дури и претерано талентирана. Пееше одлично. Тогаш ми беше омилена. Најдобрата. Ја пофаливме и ѝ ги дадовме сите дванаесетки, таа беше единствената. И Саша се согласи со нас, не можам да грешам душа“.

„Кога сè заврши, тој сè уште се обидуваше да ја избрка. Јас реков: „Те молам немој. Девојчето пее брилијантно, ние ќе ѝ помогнеме.“ И така заврши. Тој пат не ѝ ги дадовме сите дванаесетки, но се погриживме да не се откаже. Имаше засипнатост во гласот. Пееше, но не беше ни приближно толку добро како порано. Сепак, таа го помина тој круг и се сети на тоа. Сега понекогаш се среќаваме.“

„Таа ми е благодарна мене и на Стева за тоа, нема сомнение за тоа. Подоцна, таа имаше голем успех со една од песните на Стева. Тоа беше отскочна даска – „Од Истока до Запада“. Таа песна беше снимена во студиото на Кобац. Јас бев таму, Стева ме покани да ја слушнам. Кога песната започна, таа направи пресвртница. После тоа, сите песни беа добри, но мислам дека не би било исто без таа песна. Подоцна, сè експлодираше. Следните работи што ги направи станаа големи хитови. Тоа беше навистина момент што никој не го очекуваше, дури ни таа. На „Белградска арена“ таа беше пресреќна што имаше еден концерт и го исполни, како повеќето пејачи. Да има полна Арена“, изјави Миша Мијатовиќ за Скандал!

