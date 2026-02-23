Објавен сегмент од филмот за Саша Поповиќ – Сузана во солзи (видео)

За неговиот живот и успесите што ги постигна, „Гранд продукција“ сними филм за основачот Саша Поповиќ, чија премиера ќе биде на 28 февруари, на годишнината од неговата смрт.

Сега се објавени првите кадри од првиот дел од документарецот, во кој неговата вдовица Сузана зборува за него во солзи.

– Дека тој, кој е полн со енергија, полн со живот, полн со радост и полн со љубов, и дека има таква болест – рече Сузана во солзи.

Како што е наведено, документарецот ќе биде објавен во два дела, првиот на 28 февруари во 20 часот, а вториот следниот ден, 1 март, на PRVA TV.

Патем, одредени јавни личности и пејачи зборуваа на оваа тема, а тоа е затоа што не беа поканети да зборуваат за Поповиќ.

Покрај бројните колеги, пријатели и соработници, во филмот ќе учествуваат и членови на семејството на Поповиќ, кои ќе зборуваат за неговиот приватен живот, работа и сè што ја одбележало неговата кариера.

– Многу е тешко и многу болно за мене. Секако дека сите ќе бидеме во документарецот за мојот Сале, ние сме неговото семејство. Засега не би кажала ништо повеќе, наскоро ќе имате можност да го погледнете филмот. Ви благодарам за разбирањето – рече Сузана.

фото:Instagram printscreen/grandproductionmusic