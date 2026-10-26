Жарко и Емилија 12 пати се качија на Водно во еден ден, совладаа поголема висинска разлика од Еверест

Македонските планинари Жарко Терзиевски и Емилија Лазареска реализираа голем планинарски подвиг на Водно, совладувајќи вкупно 9.080 висински метри и поминувајќи 169,76 километри во рамките на предизвикот „Еверестинг“.

Двајцата планинари 12 пати ја поминале патеката од Полициска до Крстот на Водно, со што успеале да совладаат вкупна висинска разлика поголема од надморската височина на Монт Еверест, која изнесува 8.848 метри.

Според податоците објавени од Емилија Лазареска на Инстаграм, активноста забележана преку апликацијата Strava опфаќа 169,76 километри, вкупно искачување од 9.080 метри и време од 21 час и 49 минути. На приложената статистика се евидентирани и 38.852 чекори.

„Еверестинг на Водно. 12 пати од Полициска до Крстот, вкупно 9.080 метри висинска разлика. Една долга и убава авантура со Жарко“, напиша Лазареска. [/caption]

„Едно Водно, 12 искачувања и 9.080 метри под нозете“, порача Лазареска.

„Еверестинг“ е предизвик во кој учесниците повеќепати искачуваат иста патека сè додека не совладаат најмалку 8.848 висински метри, без потреба да се искачуваат на самиот Монт Еверест.

Со 12 искачувања на Водно, Жарко и Емилија го надминале тој праг за 232 висински метри, покажувајќи голема физичка издржливост и упорност.