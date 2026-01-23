Неда Украден за коментарите дека е вообразена: „Јас сум домаќинка, мајка и баба“

Неда Украден е пејачка која има многу изразен карактер, поради што понекогаш може да помислат дека е вообразена, што таа тврди дека е далеку од вистината, како што зборуваше во емисијата „Гранд специјал“.

Неда откри дека е сосема нормална жена која ги цени семејните вредности.

– Не знам дали некој ми кажал дека сум суетна. Можеби станува збор за некоја ароганција што е наметната за мене како личност. Јас сум сè освен суетна, јас сум повеќе од нормална личност, сакам да се дружам со луѓе, сакам да готвам, јас сум домаќинка, прво готвачка, потоа мајка, баба… Некој што навистина го сака својот дом и неговата величественост… домашен ручек, убаво поставена маса – објасни таа во емисијата „Гранд специјал“.

фото:Instagram printscreen/neda.ukraden