„Не сум многу добра во ова“ – Музичката икона предизвика скандал на Греми наградите (видео)

Греми наградите во 2026 година повторно станаа тема на вниманието на јавноста поради невидениот гаф што ѝ се случи на музичката икона Шер.

79-годишната пејачка стана ѕвезда на вечерта поради грешка што ѝ се случи кога требаше да ја додели наградата за плоча на годината.

Шер, која претходниот ден доби Греми за животно дело, се качи на сцената и го започна својот говор на необичен начин. „Не сум многу добра во ова“, рече таа. „Прво на сите, сакам да ѝ се заблагодарам на Академијата што ми ја додели оваа награда за животно дело. И добро е што го направија тоа сега, бидејќи имам добри гени, но нема да бидам тука долго.“

Пејачката потоа помина повеќе од две минути зборувајќи за својата шестдецениска кариера и испраќајќи порака до своите колеги музичари:

„Во оваа работа сум веќе 60 години, но само сакам да ти кажам – никогаш не се откажувајте од својот сон, без разлика на што. Живејте го, направете го да се оствари, и ако не се случи сега, ќе се случи наскоро.“

После тоа, збунето се огледа на сцената.

„Тоа е сè што имам да кажам. Претпоставувам дека треба да одам сега. Во ред, морам да одам“, заклучи таа и се симна од сцената, заборавајќи дека нејзината главна задача допрва треба да дојде – да ги објави номинираните и победникот.

Додека си заминуваше, водителот Тревор Ноа ја запре:

„Шер, пред да си одиш, можеш ли да ги објавиш номинираните? Би можела, но тоа не е исто. Немам јас таков стаж. Да ја поздравиме Шер назад!“



Враќајќи се кон микрофонот, Шер ги претстави номинираните, а потоа, по драматична пауза, наместо да го отвори пликот, таа само стоеше таму во тишина. Кога конечно ја отвори картичката, го објави победникот како покојниот Лутер Вандрос, кој почина во 2005 година. По смеата од публиката, таа се корегираше и објави дека вистинскиот победник е песната „Лутер“ од Кендрик Ламар и SZA, која користи семплови од музиката на познатиот пејач.

„Пред сѐ, да му оддадеме почит на покојниот, голем Лутер Вандрос“, рече продуцентот Санвеј по примањето на наградата. Целата ситуација најдобро ја сумираше Тревор Ноа: „Ја сакам телевизијата во живо“.

