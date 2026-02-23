Наташа Беквалац во провокативно боди без гаќичи: Колковите и тетоважата ги „запалија“ социјалните мрежи

Пејачката Наташа Беквалац позираше во провокативна облека и повторно успеа да ги „запали“ социјалните мрежи. Беквалац со години практикува реформер пилатес, а нејзиниот најнов стајлинг, кој малку жени би се осмелиле да го направат, откри дека тренингот навистина дава резултати.

За својот последен настап, Наташа носеше црно, тесно боди со долги ракави и висока јака, кој се карактеризира со огромни, асиметрични исечоци на градите и колковите.

Со оглед на екстремно длабоките исечоци што ги откриваа нејзините колкови, јасно е дека пејачката не можела да носи класична долна облека под ова парче облека. Нејзината голема тетоважа на долниот дел од стомакот јасно ѕиркаше од провокативниот отвор на левиот колк.

Дека изненадувањата не завршуваат тука, покажа Наташа кога се сврте. Го искомбинираше ова смело боди со екстремно длабоко деколте, темни фармерки, а додека одеше по долгиот хотелски ходник, задниот дел од танга бодито излезе во преден план, откривајќи го нејзиниот грб и колкови.

Патем, Наташа не одговори на поканата на македонскиот шоумен Бојан Јовановски, попознат како Боки 13, да биде гостин во неговиот подкаст, што го наведе јавно да го изрази своето незадоволство и да ја нарече Беквалчева груба.

Foto: Printscreen/Instagram/bekvalceva