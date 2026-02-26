Моника Белучи е симбол на неприкосновена убавина, а ќерката е слика и прилика на мама

Дева Касел (21), ќерка на познатите родители Моника Белучи и Винсент Касел, израсна во вистинска убавица и долго време самоуверено го освојува светот – по стапките на својата мајка, која сè уште ја носи титулата една од најубавите жени во светот.

За новото издание на списанието Vanity Fair, Млада Дева ги здружи силите со актерот Жилиен де Сен Жан, со кого глуми во филмот „Фантомот од операта“, чија премиера ќе биде на 23 септември оваа година.

Двајцата позираа заедно, а Дева привлече големо внимание, бидејќи на некои снимки носеше само долна облека и чипкан фустан.

Фотографиите објавени на Инстаграм покажуваат како изгледало снимањето „зад сцената“, додека се создавале фотографиите за списанието, а никој не бил имун на раскошната убавина на Девa.

фото:Instagram printscreen/devacassel/monicabellucciofficiel