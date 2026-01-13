Луна Ѓогани повторно го посети салонот за убавина: Еве што направи на лицето

Јутјуберката и водителка Луна Ѓогани не крие дека редовно посетува салони за убавина и се грижи за својот изглед, а сега со своите следбеници ги сподели деталите од еден естетски третман. Имено, Луна Ѓогани покажа дека отишла на мезотерапија за затегнување и освежување на кожата на лицето, а целиот процес го снимила и го објавила на социјалните мрежи.

Таа го искористи овој понеделник за да се преобрази, споделувајќи видео од клиника на Инстаграм. Видеото покажува како козметичарите прво темелно го чистат нејзиното лице со хидратантна маска, по што рачно ги отстрануваат црнките и малите мозолчиња.

Откако лицето беше целосно исчистено, следеше третман со мезотерапија – постапка во која витамини, минерали и хијалуронска киселина се инјектираат во кожата со микроигли, со цел кожата да биде затегната, хидрирана и свежа, без видливи брчки.

Луна, која нема проблем да биде фотографирана на природен начин, ги документира сите чекори и покажа дека третманот, како што тврди, воопшто не е болен, и дека резултатите се видливи веднаш по завршувањето. Таа посвети посебно внимание на челото за време на третманот, забележувајќи дека тука има најмногу неправилности.

Foto: print screen/Instagram/luna_djogani