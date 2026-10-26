Мегафон „Револуција во кадар“

Изложба на ретки и досега необјавени фотографии од македонското револуционерно минато во Галеријата на МАНУ

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Изложба на ретки и досега необјавени фотографии од македонското револуционерно минато во Галеријата на МАНУ

Шеесет оригинални историски фотографии, од кои значителен дел досега не биле претставени пред јавноста, од вечерва ќе бидат изложени во Галеријата на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) во рамки на изложбата „Револуција во кадар“. Изложбата е посветена на македонското револуционерно минато и претставува избор на оригинални фотографии од приватната колекција на Диме Ратајкоски и Душко Апостолоски.

Поставката нуди фотографско патување низ четири децении од македонската историја, почнувајќи од основањето на Македонската револуционерна организација во 1893 година, па сè до политичките и општествените случувања во меѓувоениот период, заклучно со 1934 година.

Преку оригинални портрети, групни фотографии и ретки визуелни сведоштва, посетителите ќе можат да се запознаат со ликовите на македонски револуционери, војводи, комити, интелектуалци, црковни дејци и жени вклучени во револуционерното движење. Покрај познатите личности, изложбата претставува и помалку познати или речиси заборавени учесници во македонската револуционерна историја.

Особена вредност на поставката е што значителен дел од фотографиите досега не биле објавувани, а некои за првпат ги откриваат ликовите на личности познати само од пишаните историски извори. Станува збор за оригинални фотографски примероци собирани и истражувани со години, како дел од поширок процес на пронаоѓање и документирање на македонското фотографско наследство.

Изложбата е организирана во три тематски целини што ги опфаќаат периодите пред и по Илинденското востание, времето на Балканските војни и Првата светска војна, како и меѓувоениот период до 1934 година.

Според рецензентите проф. д-р Никола Жежов и проф. д-р Теон Џинго, една од особеностите на поставката е што на едно место претставува личности од различни револуционерни организации и политички струења, овозможувајќи поширок поглед кон македонското револуционерно минато.

„Револуција во кадар“ се надоврзува на изложбата „Лицата на револуцијата“, реализирана пред три години, продолжувајќи го истражувањето и јавното претставување на реткото македонско фотографско наследство.

фото: плакат

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