Харис Џиновиќ отворено за селидбата на ќерката, а го спомна и зетот: „Ќерките се селат и се мажат, тоа е нормално“

Пејачот Харис Џиновиќ ги сумираше своите впечатоци од изминатиот период и зборуваше за своето семејство, колегите и темите што ја разбрануваа јавноста.

Пејачот отворено зборуваше за одлуката на неговата ќерка да го продолжи животот надвор од Србија, поточно во Шпанија.

– Добро сум, минатата година беше успешна за мене, оваа година започна така, не баш добро.

Посебно внимание привлече веста дека неговата ќерка се преселила во Шпанија.

– Го трпам тоа како сите родители кои имаат ќерки со 22, 23 години. Ќерките си заминуваат од дома, или се мажат или студираат, тоа е сосема нормално – рече пејачот.

Не сакаше да зборува за својот потенцијален зет.

– Зет, не знам и нема да давам никакви информации за семејни прашања – рече јасно.

На прашањето кој е неговиот најголем поддржувач во кариерата, Харис имаше одговор што се разликува од вообичаените изјави.

– Никогаш не сум имал поддршка во кариерата. Кој треба да ме поддржува, како, на кој начин, кога пишувам песни, пеам, компонирам, аранжирам, патувам. Ова се класичните одговори – имам поддршка од пријатели, семејство, а никој не знае што значи тоа, како ги поддржуваат? Еве што е поддршка – за мене, кога излегувам на сцената, и ако видам дека публиката е расположена, правам добар концерт, и таа синергија со публиката, создавам добра атмосфера, тогаш тоа е поддршка, нешто што може да се види – рече тој, а потоа додаде:

– Колегите даваат поддршка, секако, и се поддржуваат меѓусебно, но сега отидов малку подалеку. Можно е да постои суета, љубомора кај пејачите, постои тоа кај луѓето, како и во сите други гранки.

Пејачот откри дали самиот доживеал ваков вид љубомора.

– Можеби некогаш некаде, но не обрнувам внимание на тоа.

Зборувајќи и за годишнината од смртта на Саша Поповиќ, пејачот не ја криеше тагата.

– Жал ми е што почина рано. Требаше да живее, да создава, да работи. Беше најдобар во својата работа. Замина, а не требаше да замине. Беше во зрели години. Тешко е – истакна тој.

фото:instagram printscreen/harisdzinovic_official