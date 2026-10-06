Хајди Клум се појави со 16-годишната ќерка во Париз: Лу Самуел го украде вниманието на Модната недела

Манекенката Хајди Клум викендов го посети Париз со својата 16-годишна ќерка Лу Самуел. Манекенката со поранешниот сопруг, музичарот Сил, има четири деца: Лени, Хенри, Јохан и Лу.

Викендов имавме можност да видиме како изгледа нејзиното најмало дете, Лу Сулола Самуел, бидејќи заедно со мајка ѝ дебитираше на Модната недела во Париз. Ова беше голем чекор за 16-годишната Лу Самуел, која досега се држеше подалеку од рефлекторите, иако растеше со познати родители.

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Лу Сулола Самуел позираше покрај својата мајка во првиот ред на ревијата на Вивиен Вествуд во саботата. Таа носеше интересна комбинација: тексас корсет-топ и соодветна мини-здолниште со впечатлив дизајн, кое го искомбинирала со високи платформи.

Нејзината мајка, славната Хајди Клум, воодушеви во скулптурален бел блејзер со нагласени ревери и соодветна здолниште до подот, надополнето со платформи.

Клум го комплетирала изгледот со огрлица од Вивиен Вествуд на која со блескави кристали било испишано „ХАОС“.

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Подоцна истиот ден, мајката и ќерката заедно присуствувале на гала-вечерата на списанието „Business of Fashion“ – BoF500.

Лу останала во облеката од истиот дизајнер што ја носела претходно тој ден, а потоа облекла бела мини-фустан од Вивиен Вествуд со драпирани детали, корсет и отвор околу рамениците. Хајди се одлучила за црвен кожен фустан од Ив Сен Лоран со сребрени нитни, а двете носеле соодветни црни чевли со шпицест врв.

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Иако не е познато дали Лу размислува за манекенство или за каква било кариера во модата, нејзината постара полусестра Лени во последните неколку години стана препознатливо име во индустријата.

Покрај тоа што се појавува во кампањи за долна облека заедно со мајка ѝ, 22-годишната Лени се најде на насловните страници на списанија, чекореше по црвените теписи и соработуваше со „Guess“, „Dior Beauty“ и други водечки брендови.

И братот на Лу, Хенри, е модел во подем. Тој дебитираше на модната писта за време на париските ревии на високата мода во јануари минатата година, а претходно оваа година им се придружи на Хајди и Лени на насловната страница на списанието „Paper“.

Foto: printscren/Instagram/heidiklum