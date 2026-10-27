„Гоце фест“ го отвори конкурсот за своето ново издание кое ќе се одржи во февруари 2027 година

Македонската народна песна со патриотска и родољубива содржина повторно ќе добие нова можност да блесне на големата фестивалска сцена. Еден од најпрепознатливите фестивали посветени на новосоздадената македонска народна музика – „Гоце фест“, официјално го отвори конкурсот за своето издание кое ќе се одржи во февруари 2027 година.

И оваа година организаторите ги повикуваат композиторите, текстописците и сите музички автори да создадат песни кои ќе го негуваат препознатливиот македонски музички дух. Од композициите се очекува да ја задржат автентичната македонска мелоритмика, а инспирацијата да ја пронајдат во богатата историја, традицијата, современиот живот, љубовта кон татковината и вредностите што со децении ја красат македонската народна песна.

„Гоце фест“ отсекогаш бил место каде што се раѓаат песни со душа – композиции што не траат само една фестивалска вечер, туку остануваат да живеат меѓу народот. Токму затоа организаторите ги охрабруваат авторите да понудат свежи идеи, оригинални приказни и теми кои досега ретко или воопшто не биле музички обработувани. Според условите на конкурсот, секоја пријавена композиција треба да содржи нотен запис со впишани хармонски симболи, текст и демо-снимка.

Со самото пријавување, авторите му ги отстапуваат на организаторот правата за аранжирање, снимање, прво јавно изведување, печатење и издавање на песните на носачи на звук и слика, додека останатите авторски права остануваат заштитени согласно Законот за авторското право и сродните права.

Советот на фестивалот го задржува правото, преку своите стручни комисии, да предложи мелодиски, ритмички, хармонски или текстуални корекции на композициите, а доколку не пристигне доволен број квалитетни песни, дел од програмата ќе биде обезбедена по пат на нарачка.

Крајниот рок за испраќање на композициите е 30 ноември 2026 година, а сите заинтересирани автори своите материјали треба да ги достават на електронската адреса: [email protected]. Доколку во вас се крие песна што ја слави Македонија, нејзината традиција, народ и убавина, можеби токму таа ќе биде следниот фестивалски евергрин што ќе го запее целата публика.