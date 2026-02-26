Ела Дворник во танга на креветот: Ќерката на Дино Дворник со нова провокативна фотографија

Ќерката на покојниот пејач Дино Дворник, инфлуенсерката Ела Дворник често ги шокира своите следбеници на Инстаграм, каде што сега сподели фотографија во танга. Ела постојано покажуваше колку е слободна на социјалните мрежи, а сега привлече големо внимание со нова провокативна фотографија.

Имено, инфлуенсерката се фотографирала себеси како лежи во кревет во танга гаќички, при што им се пожалила на своите следбеници за болката.

„Денес болката во грбот ми е 60 Pro Max и веќе не знам што да правам во врска со тоа. Освен што се обвинувам себеси за свитканите јоргани и перници. Во овој момент исто така слушам глупави совети“, напиша таа покрај фотографијата.

Патем, неодамна ги изненади сите со признанието кога се нарече себе си спонзуша.

– Јас навистина сум спонзоруша и сум навистина скапа жена и мислам дека барам работи од маж кои се навистина, навистина скапи – рече тогаш Ела.

Foto: printscreen instagram/elladvornik