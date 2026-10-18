Постојат места што можеби се мали на географската карта, но во себе кријат големи приказни. Места во кои времето како да тече побавно, каде што традицијата сè уште живее во секојдневието, а гостопримството не е туристичка понуда, туку начин на живот.
Едно такво место е Умин Дол, мало село во Македонија, во кое група млади ентузијасти решила да направи нешто што на почетокот многумина го сметале за невозможно — да го оживее селото и да му даде нова иднина.
Наместо да чекаат некој друг да направи промена, тие решиле самите да ја започнат.
Обединети во здружението „Рурал Ума Сто“, овие млади луѓе, родени и израснати во Умин Дол, пред неколку години тргнале од нула, со една едноставна идеја: убавините на своето село, традиционалната кујна, обичаите и автентичниот селски живот да ги споделат со светот.
На почетокот имало и скептици. Но, нивната упорност полека почнала да ги менува работите.
Денес, по три години посветена работа, во Умин Дол се организираат настани и доаѓаат гости од Македонија и од странство, кои имаат можност непосредно да ја почувствуваат магијата на руралниот живот, да ги запознаат локалните традиции и да уживаат во вкусовите на домашната кујна.
Една од приказните што ја отсликуваат оваа иницијатива е и „Есенско пазарче“ — настан што ги собира луѓето околу локалните производи, традицијата и заедништвото.
Но младите од „Рурал Ума Сто“ имаат уште еден, многу поголем сон.
Стогодишна куќа што треба да стане дом за нови приказни
Во селото се наоѓа стара камена куќа, изградена пред повеќе од еден век. Нејзините ѕидови се сведоци на едно друго време, на генерации, семејни приказни и спомени кои заслужуваат да бидат зачувани.
Токму оваа куќа младите сакаат да ја претворат во туристички и културен центар — место каде што ќе се пречекуваат посетители, ќе се негуваат традициите, ќе се организираат средби и ќе се создаваат нови доживувања.
Но за една стара куќа повторно да ги отвори своите врати, потребни се многу работа, средства и луѓе кои веруваат во идејата.
Кога започнала обновата, објектот бил во сериозно оштетена состојба. Покривот протекувал, а дождовите претставувале закана за понатамошно пропаѓање на куќата.
Затоа, првиот и најважен чекор бил неговото спасување.
Покривот е речиси готов — благодарение на трудот и поддршката
Она што до неодамна изгледало како далечна желба, денес веќе добива реални контури.
Благодарение на првичната поддршка, вложениот труд и посветеноста на луѓето вклучени во проектот, обновата на покривот е речиси завршена.
Фотографиите од реконструкцијата најдобро сведочат за напредокот — од стара и оштетена конструкција до нов покрив што треба да ја заштити куќата и да ѝ овозможи да продолжи да живее.
Сепак, за целосно завршување на неопходните поправки потребен е уште еден, последен заеднички напор.
Преку меѓународната платформа за донации WhyDonate, здружението собира средства за продолжување на обновата.
Вкупната финансиска цел изнесува 6.000 евра, а во моментов недостигаат уште 2.000 евра.
Средствата се потребни за довршување на преостанатите неопходни работи на објектот, со што стогодишната куќа ќе биде чекор поблиску до својата нова намена.
Мало село, голема поддршка, посветла иднина
Приказната од Умин Дол потсетува дека за големите промени не се секогаш потребни големи градови, големи институции или огромни инвестиции.
Понекогаш се доволни неколку млади луѓе, силна желба, многу работа и заедница подготвена да подаде рака.
Зашто, зад обновата на оваа куќа стои многу повеќе од градежен проект.
Стои желбата да се зачува едно културно наследство. Да се создаде место каде што старите обичаи ќе се пренесуваат на новите генерации. Да се отворат можности за развој на руралниот туризам и да се покаже дека и малите села можат да имаат голема иднина.
И најважно од сè — да се докаже дека кога луѓето ќе се обединат околу вистинска идеја, дури и најмалата донација може да стане дел од нешто големо.
Помогнете да се доврши приказната!
Здружението „Рурал Ума Сто“ ги повикува сите хумани луѓе, љубители на традицијата и поддржувачи на локалните заедници да се вклучат во кампањата.
Секој придонес, без разлика на износот, е чекор поблиску до остварувањето на целта.
А за оние што не се во можност финансиски да помогнат, споделувањето на кампањата е уште еден начин оваа приказна да допре до што повеќе луѓе.
Зашто не се обновува само една стара куќа. Се создава место за нови средби, нови спомени и нови приказни.
Покривот е речиси готов. Сега останува заедно да се доврши започнатото.
Поддржете ја кампањата на здружението „Рурал Ума Сто“ преку платформата WhyDonate.
Како можете да помогнете?
Сите што сакаат да ја поддржат обновата на стогодишната куќа во Умин Дол можат да донираат преку меѓународната платформа WhyDonate, но и директно на жиро-сметката на здружението.
Податоци за донација:
Примач: Здружение УМА СТО, с. Умин Дол, Куманово
Банка: Уни Банка
Жиро-сметка: 240140116274116
Цел на уплата: Донација за обнова на стогодишната куќа во Умин Дол
Секоја донација, без разлика на износот, е значаен придонес во зачувувањето на ова културно наследство и создавањето нов туристички и културен простор.
Мало село. Голема поддршка. Посветла иднина.