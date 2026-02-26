Една година пред смртта на Поповиќ пејачот добил повик од Саша кој го натерал на ова

Пејачот Иван Симиќ ја започна својата кариера како тинејџер, учествувајќи во „Ѕвезде Гранда“, а сега откри што го натерал Саша Поповиќ да направи.

Покрај пеењето, тој сега компонира музика и пишува текстови, што го издвојува од другите изведувачи, а на почетокот на неговата кариера, многумина го споредувале со Милан Станковиќ од неговите помлади денови, а Симиќ открива дека се подготвуваат некои негови преработки.

– Тоа го слушам од почетокот на мојата кариера и ме споредуваа со него и тоа е чест. Претходно не го контактирав, но бевме во контакт во „Ѕвезде Гранда“. Саша Поповиќ ме спореди со него по мојот прв круг, добив повик дека мојата енергија потсетува на Милан од почетокот на мојата кариера, само што бев тажен… – рече Иван.

И дали се плаши како неговиот колега со кого го споредуваат ќе реагира на преработките, вели тој:

– Не, тој е одличен. Слушнав дека ме поддржал низ натпреварот, па немам страв – рече Симиќ.

На крајот, тој се осврна на смртта на Саша Поповиќ и како тој го одредил својот музички пат.

– Мислам, многу работи не можат да се измерат со зборови. Тој беше магионичар во овој шоубизнис и естрадно шоу и ми недостига. Секогаш го сметав за гигант, за пример на шоубизнис сцената. Жал ми е што повеќе не можеме да соработуваме во иднина. Неговата љубезна поддршка и убавите коментари се нешто што го одреди мојот пат, заклучи тој, пренесува Телегараф.рс

фото:Printscreen/ Una TV/ Instagram