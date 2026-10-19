Денес готвиме: Здрави колачи

Измешајте ги подготвените состојки во смеса и обликувајте еднакви топчиња за да добиете крцкави, цврсти колачиња со богат вкус и златна боја.
Состојки:
150 грама мусли
100 грама сушени брусница
80 грама грубо мелени бадеми
1 лажица семе од чиа
1 лажичка цимет
½ лажичка прашок за пециво
¼ лажичка сол
1 банана
30 грама растопено кокосово масло или путер
60 грама мед
2 лажици бадемово млеко
Подготовка:
Загрејте ја рерната на 170°C. Во голем сад измешајте ги сувите состојки: мусли, брусница, семе од чиа, цимет, прашок за пециво и сол. Додадете ја пасираната банана, кокосовото масло, медот и бадемовото млеко. Мешајте додека сите состојки не се соединат целосно. Оставете да отстои 5 минути. Од подготвената смеса формирајте топчиња со еднаква големина и ставете ги на плех за печење покриен со хартија за печење. Притиснете лесно секое топче. Печете 15-18 минути или додека колачињата не добијат лесна златна боја по рабовите. Сервирајте како лесен десерт со вашиот омилен пијалок или како ужина.
фото:Magnific