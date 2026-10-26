Денес готвиме: Вкусна чорба со пилешко

Пилешко филе во кремаста чорба, полна со вкусен зеленчук, послужете со потпечен леб и уживајте во лесните залчиња.

Состојки:

400 грама пилешко филе

2 лажици маслиново масло

800 мл пилешки бујон

100 грама морков

150 грама брокула

100 мл пасирани домати

½ лажичка босилек

Подготовка:

Пилешкото исецкајте го на коцки и пропржете го на загреано масло. Сипете 800 мл пилешки бујон. Кога ќе зоврие, додадете морков исечен на кружни парчиња, и варете пет минути. Потоа додадете пире од домати, босилек и брокула и кратко варете. Внимавајте зеленчукот да не се превари.

Сервирање:

Сервирајте топло со пропечени парчиња леб.

Фото: Magnific